Рынки акций АТР торгуются со слабой и разнонаправленной динамикой

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Торги на рынках акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона проходят в пятницу без единой динамики.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:10 по московскому времени снизился на 0,6%, в то время как китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%.

В число лидеров падения котировок на Гонконгской фондовой бирже вошли котировки девелоперов Country Garden Holdings Co. Ltd. (-4%) и China Resources Land Ltd. (-3,7%), производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (-2,3%) и выпускающей ПК Lenovo Group Ltd. (-2,2%).

Быстро дешевеют и акции китайских производителей электромобилей, среди которых бумаги NIO Inc. дешевеют на 2% и XPeng Inc. - на 4,1%. Компании отчитались о росте поставок электрокаров в августе, однако темпы повышения не оправдали ожиданий инвесторов, отметили аналитики Citi.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:20 по Москвек уменьшилось на 0,02%.

Наиболее активно среди компонентов индикатора дешевеют акции разработчика мобильных игр NEXON Co. Ltd. (-3,6%), машиностроительной Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (-2,4%) и нефтяной Idemitsu Kosan Co. Ltd. (-2%).

Лидерами роста в Японии выступают бумаги ритейлеров Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (+2,7%), Seven & I Holdings Co. Ltd. (+2,5%) и J. Front Retailing Co. Ltd. (+2,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 рос на 0,3%.

Акции автопроизводителя Kia Corp. дорожают на 1,2%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. дешевеют на 0,9%.

Потребительские цены в Южной Корее в августе выросли на 5,7% в годовом выражении, показали данные статистического ведомства страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 24-летним максимумом в 6,3% в июле и оказалась ниже прогноза аналитиков в 6,1%, сообщает Trading Economics.

Замедление роста потребительских цен в стране было обеспечено снижением темпов подъема цен на продукты питания и энергоресурсы, говорится в докладе статуправления.

В помесячном выражении потребительские цены в прошлом месяце снизились на 0,1% после подъема на 0,5% в июле.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto падает на 2% и 2,6% соответственно.