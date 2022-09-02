Мировой рынок облигаций впервые в истории вошел в "медвежью" фазу

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мировой рынок облигаций вошел в медвежью фазу впервые с момента образования на фоне агрессивных мер центральных банков по борьбе с ростом инфляции даже ценой рецессии в экономике, сообщает Bloomberg.

Индикатор Bloomberg Global Aggregate Total Return Index, отслеживающий динамику государственных облигаций и корпоративных бондов инвестиционного уровня, упал более чем на 20% с пика 2021 года впервые в своей истории.

Рост инфляции и активное повышение процентных ставок мировыми центробанками положили конец длившейся четыре десятилетия эпохе бычьего рынка облигаций, отмечает Bloomberg. Это представляет собой особую трудность для инвесторов в текущем году, поскольку облигации падают в тандеме с акциями.

Крайне высокий показатель инфляции означает, что центробанки не смогут воспользоваться предназначенными на чрезвычайные случаи мерами стимулирования, которые могли бы позволить опустить доходность US Treasuries ниже 1%, говорит инвестиционный консультант GSFM, подразделения канадской CI Financial Corp., Стивен Миллер.

Одновременное падение активов с фиксированной доходностью и акций подрывает большинство инвестиционных стратегий, разработанных за последние 40 лет и более.

"Мы в новой инвестиционной среде, и это большая проблема для тех, кто рассчитывает, что активы с фиксированной доходностью станут диверсификатором, позволив избежать риска падения акций" - говорит денежный управляющий Schroders Plc в Сиднее Келли Вуд.

Европейские облигации пострадали наиболее существенно в текущем году на фоне ситуации на Украине и связанного с этим скачка цен на природный газ. Тем временем ущерб для азиатских облигаций оказался наименее значительным за счет устойчивости китайских бондов ввиду мер поддержки Народного банка Китая.

Переход большинства крупнейших мировых центробанков от беспрецедентного смягчения монетарной политики к самому резкому повышению ставок с 1980-х годов привел к уменьшению ликвидности, говорят эксперты JPMorgan Chase & Co.

"Рынки облигаций и валютные рынки ощутили ухудшение ситуации с ликвидностью наиболее существенно в текущем году в сравнении с другими классами активов ", - отмечают они.