Цена Brent поднялась до $95,06 за баррель перед заседанием ОПЕК+

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в понедельник перед заседанием ОПЕК+, трейдеры оценивают возможность сокращения добычи после недавних заявлений министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о возможности такого шага.

Большинство экспертов все же полагает, что ОПЕК+ не станет сокращать план добычи нефти на октябрь, отмечает агентство Bloomberg. Аналитики JPMorgan объясняют такое мнение тем, что летний избыток сырья на мировом рынке может быстро превратиться в дефицит.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $95,06 за баррель, что на $2,04 (2,19) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,66 (0,7%), до $93,02 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,66 за баррель, что на $1,79 (2,06%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,26 (0,3%), до $86,87 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 6,1%, WTI - на 4,6%.

В Европе энергетический кризис усиливается на фоне остановки поставок российского газа по газопроводу "Северный поток". Вечером в пятницу "Газпром" сообщил, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины "Северного потока" выявило "грубейшие нарушения", и газопровод не будет работать без их устранения.

Незадолго до этого страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой Россией нефти. Для реализации этого плана страны "группы семи" намерены, в частности, запретить страхование танкеров с российской нефтью, если она продается по цене выше определенного лимита.

"Мы считаем, что решение "Газпрома" продлить остановку поставок по "Северному потоку" с первоначально объявленных трех дней на неопределенное время неразрывно связано с принятием G7 плана ценового потолка", - отмечает управляющий директор Vanir Global Markets Pte Джеймс Уистлер, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Хотя страны G7 стремятся сохранить поставки российских энергоресурсов на мировой рынок, сократив при этом доходы России, "в реальности все происходит наоборот", говорит эксперт.