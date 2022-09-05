"Россети" ввели подстанцию "Находка" для энергоснабжения промышленности и порта

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" в понедельник ввело в эксплуатацию подстанцию 220 кВ "Находка" мощностью 126 МВА и две кабельно-воздушные линии электропередачи в Приморье, инвестиции в проект составили 4,9 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска станции.

ЛЭП связали новую подстанцию с другими крупными центрами питания края – подстанциями 220 кВ "Широкая" и 500 кВ "Лозовая".

Мероприятия включены в состав национального проекта – Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Новые энергообъекты повысят надежность электроснабжения населения и промышленных предприятий Находкинского городского округа, в том числе Находкинского морского торгового порта.

Также это позволит нарастить электроснабжение тяговых подстанций Находкинского железнодорожного узла Транссиба и создаст возможность подключения Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ), а также новых потребителей Находкинского энергоузла.

ПАО "Россети" – крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.