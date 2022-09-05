Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи в пределах 0,1%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (выросли нефть и металлы), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили менее 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2472,79 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1285,02 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 60,7 рубля (+0,12 рубля).

Выросли акции "Россетей" (+4,2% и +1,5% "префы"), "Ростелекома" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), расписки Ozon (+0,9%).

Просели акции "Газпрома" (-1,4%), "РусГидро" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,7%).

Спотовая цена газа в Европе растет на 30%, почти до $2900 за тысячу кубометров из-за продолжающейся остановки "Северного потока". Стоимость ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures с началом торгов в понедельник выросла до $2855 за тысячу кубометров при том, что в пятницу торги закрылись на уровне $2213.

Комментарии аналитиков

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, локальная перегретость рынка может сдержать развитие роста индекса МосБиржи.

Внешний фон утром в понедельник можно оценить как нейтральный. Большинство ключевых азиатских индексов демонстрирует слабые разнонаправленные изменения, особо не реагируя на неплохой PMI в секторе услуг от Caixin (55 пунктов), отражающий устойчивые темпы роста деловой активности в сегменте. В слабом "плюсе" фьючерсы на американские индексы.

Инвесторы по-прежнему проявляют сдержанность из-за неуверенности в устойчивости мировой экономики к активному росту ставок, высоким ценам на энергоносители и перспектив сокращения корпоративных прибылей. В понедельник, учитывая выходной в США, сильной динамики большинства мировых рынков, за исключением коррекции в Европе, не ожидается.

Индекс МосБиржи за последние 6 торговых сессий смог прибавить более 10% и уже выглядит несколько перегретым. Есть опасения, что технические факторы будут способствовать ослаблению напора покупателей и могут не позволить индексу МосБиржи развить повышение и пройти "с ходу" зону 2480-2505 пунктов. Тем не менее, среднесрочный взгляд на рынок сохраняется позитивным, считает Локтюхов.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что внешний фон утром в понедельник сложно назвать позитивным. Если ориентироваться на нефть, то российский сектор нефти и газа должен показать рост, хотя бумаги "Газпрома", вероятно, окажутся под давлением из-за неясных перспектив перезапуска "Северного потока". В целом рынок может показать снижение на фоне технической перекупленности, полагает аналитик.

В США в пятницу индексы акций снизились на 1,1-1,3%, несмотря на первоначальную позитивную реакцию трейдеров на данные по рынку труда США. Все три индекса завершили в минусе третью неделю подряд: Dow Jones потерял 3%, S&P 500 - 3,3%, Nasdaq Composite - 4,2%.

В понедельник фондовый рынок США закрыт в связи с праздником (День труда).

Количество рабочих мест в американской экономике в августе увеличилось на 315 тыс. после подъема на 526 тыс. в июле, сообщило в пятницу министерство труда США. Безработица в прошлом месяце достигла максимума за полгода, составив 3,7% по сравнению с 3,5% в июле. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменений.

Некоторые эксперты, однако, посчитали, что данные по рынку труда не повлияют на дальнейшие темпы ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, отмечает Market Watch.

Негативным фактором для рынка акций США в пятницу стало и заявление "Газпрома" о том, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины "Северного потока" выявило "грубейшие нарушения", и газопровод не будет работать без их устранения.

В Азии в понедельник динамика индексов смешанная, наибольшие потери несет гонконгский индекс Hang Seng (-1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Власти КНР вводят ограничительные меры и продолжают массовое тестирование на COVID-19 среди более чем 20 млн жителей города Чэнду - административного центра провинции Сычуань. Он является шестым по населенности городом страны. Кроме того, меры по ограничению передвижения были предприняты в Шэньчжэне.

Деловая активность в промышленном секторе Китая в августе повышалась третий месяц подряд, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global. Хотя значение PMI снизилось до 55 пунктов по сравнению с рекордными за пятнадцать месяцев 55,5 пункта в июле, но оно осталось выше отметки в 50 пунктов, которая указывает на рост активности в секторе. При этом аналитики ожидали падения индекса в среднем до 51 пункта, сообщает Trading Economics.

Сводный PMI в прошлом месяце уменьшился до 53 пунктов с 54 пунктов в июле.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут перед заседанием ОПЕК+, трейдеры оценивают возможность сокращения добычи после недавних заявлений министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о возможности такого шага.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $95,4 за баррель (+2,6% и +0,7% в пятницу), октябрьская цена WTI - $88,87 за баррель (+2,3% и +0,3% в пятницу).

Большинство экспертов все же полагает, что ОПЕК+ не станет сокращать план добычи нефти на октябрь, отмечает агентство Bloomberg. Аналитики JPMorgan объясняют такое мнение тем, что летний избыток сырья на мировом рынке может быстро превратиться в дефицит.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 6,1%, WTI – на 4,6%.

В Европе энергетический кризис усиливается на фоне остановки поставок российского газа по газопроводу "Северный поток". Вечером в пятницу "Газпром" сообщил, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины "Северного потока" выявило "грубейшие нарушения", и газопровод не будет работать без их устранения.

Незадолго до этого страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой Россией нефти. Для реализации этого плана страны "группы семи" намерены, в частности, запретить страхование танкеров с российской нефтью, если она продается по цене выше определенного лимита.