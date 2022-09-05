Бюджет РФ получил дополнительно 85,9 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам августа 2022 года составило 85,9 млрд руб., сообщил Минфин РФ в понедельник.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в сентябре в размере 403,4 млрд руб. Таким образом, с учетом положительного отклонения в августе совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 489,3 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.