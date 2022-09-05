Признанный долг владельца Urban Group Долгина возрос почти на 2 млрд рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в августе включил в реестр кредиторов владельца разорившейся компании Urban Group Александра Долгина два требования на сумму свыше 1,8 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, в частности, суд включил в реестр требование БМ-банка в размере 1,2 млрд рублей, в том числе 718,6 млн рублей основного долга, а также требование ООО "Енисей" (правопреемник банка "Возрождение") на сумму 596,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 14 марта суд включил в реестр кредиторов Долгина 520 млн рублей долга перед банком "ДОМ.РФ".

1 июня суд включил в реестр 1,8 млрд рублей долга перед кредиторами. В эту сумму вошли требования ООО "Енисей" на сумму 1,3 млрд рублей, Промсвязьбанка на 317,2 млн рублей и ООО "Ивастрой" на 184 млн рублей.

В конце июля суд признал обоснованным и включил в реестр кредиторов Долгина требование Московского индустриального банка (МИнБ) в размере 127,2 млн рублей, в том числе 113,9 млн рублей составляет основной долг.

Суд тогда же включил в реестр должника требования ООО "Хайгейт" в размере 31,6 млн рублей (27,7 млн рублей приходится на основной долг) и ООО "Экоквартал" в размере 5,7 млн рублей (5 млн рублей основной долг).

Арбитражный суд Москвы 14 марта признал обоснованным заявление банка "ДОМ.РФ" о банкротстве Долгина. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и назначил его финансовым управляющим Павла Утюгова.

Рассмотрение дела о банкротстве Долгина по существу суд назначил на 7 сентября.

В материалах дела говорится, что в Арбитражный суд Москвы 5 февраля 2019 года поступило заявление Олега Бойко о банкротстве Долгина. Суд первой инстанции его возвратил, апелляция признала возврат законным, а кассация отправила дело на новое рассмотрение.

Суд принял заявление к производству в сентябре 2019 года, 25 октября 2019 года объединил в одно производство заявление Бойко с поступившим 12 марта 2019 года заявлением банка "ДОМ.РФ" о банкротстве Долгина.

Однако в ноябре 2021 года заявление Бойко было оставлено без рассмотрения.

До этого, 22 августа 2019 года, суд принял заявление банка "Возрождение" о вступлении в дело о банкротстве Долгина.

На одном из прошлых заседаний отмечалось, что долг бизнесмена банку "ДОМ.РФ" возник на основании договора поручительства, он составляет порядка 1,5 млрд рублей. Банк тогда настаивал на обоснованности заявления о банкротстве бизнесмена. Представитель должника выступил против этого и просил суд прекратить или приостановить производство по делу.

Суд ранее привлек к участию в деле заемщика по кредиту ООО "Ивастрой", входящее в Urban Group. Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 года признал банкротом ООО "Ивастрой" и открыл в отношении него конкурсное производство.

Арбитражный суд Московской области летом 2018 года признал банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год в отношении пяти компаний-застройщиков Urban Group. Объекты ГК решено достроить за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств. По итогам аудита компании на достройку 68 домов в рамках шести проектов "Урбан групп" необходимо 67,6 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 2 апреля 2019 года признал обоснованным требование банка "ДОМ.РФ" о банкротстве еще одной структуры застройщика – ООО "Урбан групп". Суд тогда ввел в отношении должника процедуру наблюдения и включил требование банка в реестр кредиторов должника в размере 1,5 млрд рублей. В феврале 2020 года компания была признана банкротом, 17 февраля 2022 года процедура банкротства была завершена.

Согласно информации, размещенной на сайте Urban Group, по состоянию на 1 мая 2018 года девелопер занимал 8-е место в рейтинге компаний с максимальными объемами текущего строительства, компания возводила почти 870 тыс. кв. м жилья.