Brent подорожала почти на 3% перед заседанием ОПЕК+

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили рост днем в понедельник, трейдеры ждут итогов заседания ОПЕК+.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 по московскому времени подорожали на $2,78 (2,99%) - до $95,8 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $2,34 (2,69%) - до $89,21 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 6,1%, WTI - на 4,6%.

Большинство экспертов полагает, что ОПЕК+ по итогам заседания в понедельник не станет сокращать план добычи нефти на октябрь, несмотря на недавние заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о возможности такого шага.

"Мы ожидаем, что группа не станет менять объём добычи, однако риторика может быть "бычьей", поскольку они стремятся остановить недавнее падение цен на нефть", - написали аналитики ANZ.

Между тем в Европе усиливается энергетический кризис на фоне остановки поставок российского газа по газопроводу "Северный поток". Вечером в пятницу "Газпром" сообщил, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины "Северного потока" выявило "грубейшие нарушения", и магистраль не будет работать без их устранения.

Ранее страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой РФ нефти. Для реализации этого плана страны "семёрки" намерены, в частности, запретить страхование танкеров с российской нефтью, если она продается по цене выше определенного лимита.