Евро и фунт остаются в минусе в паре с долларом после падения до многолетних минимумов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Евро замедлил снижение в паре с долларом США на торгах в понедельник, однако остается в минусе на фоне усиления энергетического кризиса в регионе и опасений рецессии, курс фунта стерлингов держится недалеко от минимума с 1985 года.

Пара евро/доллар на 9:00 по московскому времени торговался на уровне $0,9931 по сравнению с $0,9957 на закрытие рынка в пятницу. Ранее в ходе сессии курс евро опускался до $0,9881, что является минимумом с декабря 2002 года.

Фунт стерлингов опустился до $1,1500 по сравнению с $1,1512 в пятницу. Ранее британская нацвалюта подешевела до минимальных за 37 лет $1,1443. Эксперты не исключают падения курса фунта до паритета в паре с долларом, чего не было за 200 лет с начала валютных торгов, отмечает The Wall Street Journal.

Ослабление фунта стерлингов обусловлено ухудшением экономической ситуации в Великобритании в связи со скачком цен на энергоносители.

Эксперты Goldman Sachs ожидают, что инфляция в Великобритании достигнет 22% в следующем году из-за повышения стоимости энергоресурсов, прогнозируя падение экономики в этом случае на 3,4%.

Ослаблению евро, тем временем, способствует углубление энергетического кризиса на фоне остановки поставок российского газа по газопроводу "Северный поток". Вечером в пятницу "Газпром" сообщил, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины "Северного потока" выявило "грубейшие нарушения", газопровод не будет работать без их устранения.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в понедельник 0,30%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,22%.

Курс доллара к иене поднялся до 140,59 иены против 140,20 иены в пятницу.

Китайский юань опускается к доллару на 0,1%, до 6,9344 за доллар по сравнению с 6,9 за доллар на закрытие предыдущей сессии.