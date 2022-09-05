РФ ко 2 сентября снизила сбор подсолнечника, но увеличила сбор рапса

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия ко 2 сентября снизила сбор подсолнечника и сои, но увеличила намолот рапса, следует из материалов Минсельхоза. Массовая уборка масличных культур только разворачивается, и, по прогнозам экспертов, их урожай в этом году может быть рекордным.

Так, подсолнечника собрано 227,6 тыс. тонн, что на 36% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (356,5 тыс. тонн). Урожайность повысилась до 23 ц/га с 14,6 ц/га годом ранее. Посевы обмолочены с 99,1 тыс. га (с 244,5 тыс. га в прошлом году) из 10 млн га.

Лидирует по сбору подсолнечника Южный федеральный округ, где собрано 177 тыс. тонн против 84,4 тыс. тонн годом ранее.

Рапс обмолочен с 869,6 тыс. га (из 2,3 млн га) против 660,9 тыс. га в прошлом году. Собрано 2,17 млн тонн против 1,3 млн тонн, урожайность повысилась до 25 ц/га с 19,8 ц/га.

Соя убрана с 34,2 тыс. га (из 3,5 млн га) против 67,4 тыс. га на аналогичную дату прошлого года. Собрано 70,5 тыс. тонн маслосемян против 106 тыс. тонн соответственно. Урожайность повысилась до 17,3 ц/га с 16,8 ц/га в прошлом году.

Как прогнозирует генеральный директор копании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, сбор подсолнечника в РФ в этом году может достичь рекордной отметки - 16,8 млн тонн, что на 7% больше, чем в прошлом году (15,6 млн тонн).

По его словам, эта оценка основана на увеличении посевной площади и высокой урожайности. К тому же для уборки этой культуры складываются благоприятные погодные условия.

Сбор сои, по его прогнозу составит 5,5 млн тонн, рапса - 4 млн тонн. По данным Росстата, в прошлом году аграрии РФ собрали 4,76 млн тонн сои (4,31 млн тонн в 2020 году) и 2,79 млн тонн рапса (2,57 млн тонн).