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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

ФТС отметила рост экспорта товаров ТЭК из РФ более чем в 1,5 раза в стоимостном выражении

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российский экспорт товаров топливно-энергетического комплекса в натуральном выражении стабилен, в денежном выражении - существенно вырос благодаря конъюнктуре рынка, заявил замруководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин.

Отвечая на вопрос о динамике экспорта в интервью "России 24" в кулуарах Восточного экономического форума, замглавы ФТС напомнил, что публикация таможенной статистики сейчас приостановлена, поэтому точные цифры озвучить он не может.

"Скажу следующим образом. Если рассматривать наш основной экспорт - топливно-энергетические товары - в стоимостном и в натуральном выражении, то здесь динамика немножко разнонаправленная. В натуральном выражении в принципе мы находимся на уровне прошлого года. Что касается объемов экспорта в стоимостном выражении, в долларах США, то здесь, конечно, с учетом рост цена на энергоносители, мы в хорошем плюсе, больше чем в полтора раза увеличивается наш экспорт этих товаров", - заявил Ивин.

ФТС Владимир Ивин
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