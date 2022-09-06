En+ Group рассматривает строительство ветропарка в Благовещенске с китайскими партнерами

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - En+ Group рассматривает проект строительства крупного ветропарка в районе Благовещенска в партнерстве с китайскими инвесторами. Об этом заявил в рамках ВЭФ-2022 глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков.

По словам Хардикова, проект будет ориентирован на экспорт электроэнергии.

En+ Group – вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").

У компании нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.