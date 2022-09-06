Нефть Brent подешевела до $95,05 за баррель

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Нефть Brent дешевеет во вторник после подъема накануне на решении ОПЕК+ о незначительном сокращении добычи нефти.

В США основные торги в понедельник не проводились из-за выходного дня (День труда).

Давление на рынок во вторник оказывают новости о расширении карантинных ограничений в Китае, усиливающие опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 во вторник составляет $95,05 за баррель, что на $0,69 (0,72%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,72 (2,9%), до $95,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,64 за баррель, что на $1,77 (2,04%) выше итогового значения предыдущей сессии.

"Сокращение добычи ОПЕК+ вряд ли можно считать событием с точки зрения баланса спроса и предложения, - отмечает аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон, слова которого приводит агентство Bloomberg. - Я полагаю, что ситуация на рынке по-прежнему будет определяться опасениями в отношении перспектив спроса на нефть, особенно с учетом того, что все больше городов Китая закрывается на карантин".

Как сообщалось, министры стран ОПЕК+ в понедельник приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю.