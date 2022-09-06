Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Сбербанк запланировал выйти на облигационный рынок осенью-зимой

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует разместить очередной выпуск облигаций осенью-зимой, допускает привлечение средств через этот инструмент в юанях. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы смотрим за рынком, думаем, что это будет осень-зима. И кроме традиционных инструментов, я думаю, мы будем готовы также размещать и обязательства в юанях", - сказал Ведяхин.

Говоря о планах банка по выпуску инвестиционных облигаций, он предположил, что до конца года таких ценных бумаг может быть выпущено на сумму около 6 млрд рублей.

"Мы видим устойчивый спрос на уровне 1,5 млрд рублей в месяц, соответственно – до 6 млрд рублей до конца года", - отметил первый зампред.

Сбербанк ВЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВТБ в июле-августе вышел на прибыль, но по итогам 2022 года покажет убытки

Сбербанк начинает предоставлять кредиты в юанях

Сбербанк начинает предоставлять кредиты в юанях

Нефть Brent подешевела до $95,05 за баррель

Чернышенко заявил, что до 2030 года в туризм будет инвестировано более 462 млрд рублей

Чернышенко заявил, что до 2030 года в туризм будет инвестировано более 462 млрд рублей

"Соллерс Авто" запустит новый собственный автомобильный бренд

Еврокомиссия на этой неделе предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссия на этой неделе предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Германия продлит до апреля срок эксплуатации двух из трех работающих АЭС

Германия продлит до апреля срок эксплуатации двух из трех работающих АЭС

"Газпром" заявил о системном дефекте турбин Siemens, который грозит пожарами и взрывами

"Газпром" заявил о системном дефекте турбин Siemens, который грозит пожарами и взрывами

Михельсон предложил снабжать Камчатку с "Сахалина-2"

Министры ОПЕК+ снизили квоту по добыче нефти в октябре на 100 тыс. б/с к сентябрю

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });