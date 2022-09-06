Сбербанк запланировал выйти на облигационный рынок осенью-зимой

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует разместить очередной выпуск облигаций осенью-зимой, допускает привлечение средств через этот инструмент в юанях. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы смотрим за рынком, думаем, что это будет осень-зима. И кроме традиционных инструментов, я думаю, мы будем готовы также размещать и обязательства в юанях", - сказал Ведяхин.

Говоря о планах банка по выпуску инвестиционных облигаций, он предположил, что до конца года таких ценных бумаг может быть выпущено на сумму около 6 млрд рублей.

"Мы видим устойчивый спрос на уровне 1,5 млрд рублей в месяц, соответственно – до 6 млрд рублей до конца года", - отметил первый зампред.