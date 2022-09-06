Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,1%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками, поддержку рынку оказывают высокая нефть и улучшение внешней фондовой конъюнктуры. Индексы МосБиржи за минуту торгов просел на 0,1%, индекс РТС практически не изменился, при этом выросли бумаги ПАО "Полюс", просели акции ВТБ.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2485,53 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1287,93 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,5%.

Доллар стоит 60,85 рубля (-0,02 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "Северстали" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), Polymetal (-0,6%), "МТС" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы"), "Роснефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,5% "префы"), "Татнефти" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,5%), "Газпром нефти" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), OZON (+0,4%), бумаги "РусГидро" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%).

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил во вторник, что ВВП РФ в 2022 году может снизиться на 2,9%, прогноз снижения ВВП в 2023 году составляет 0,9%. При этом экономика РФ в базовом сценарии прогноза выходит на траекторию 3%-го роста с 2024 года, а к 2030 году рост может составить 17% к 2021 году, сообщил министр.

ВТБ в июле-августе показал положительный финансовый результат, но в целом за 2022 год отразит убытки, заявил глава банка Андрей Костин журналистам в кулуарах ВЭФ-2022. По его словам, убытки могут превысить потери 2009 года, когда у ВТБ был чистый убыток в размере $2 млрд (по курсу на тот момент - ИФ). ВТБ в кризисном 2009 году получил чистый убыток по МСФО в размере 59,6 млрд рублей. "В следующем году мы считаем, что можем выйти на прибыль", - добавил Костин.

"АЛРОСА" подтвердила ориентир по производству на этот год в размере 34-35 млн карат, в 2023 году компания планирует добыть столько же, заявил глава компании Сергей Иванов "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2022). Отвечая на вопрос о динамике продаж, он отметил, что "хороший спрос на российские алмазы как был, так и остается", хотя некоторые изменения в клиентской базе произошли.

X5 Group (+0,6% ГДР), крупнейший в РФ ритейлер по объемам выручки, планирует в 2022 году открыть более 1,8 тыс. магазинов (gross, без учета закрытий), сообщила в интервью "Интерфаксу" президент Х5 Екатерина Лобачева. По ее словам, X5 Group планирует вернуться к практике выплат дивидендов, "как только санкционные ограничения будут сняты". "Как у компании, зарегистрированной в Нидерландах, и компании с большим количеством миноритарных акционеров - западных фондов, у нас пока нет возможности довести выплаты до каждого акционера, поэтому в целях соблюдения их прав и интересов пока дивиденды выплачивать не будем. При этом у компании достаточный денежный поток и достаточно чистой прибыли, и как только санкционные ограничения будут сняты, мы планируем вернуться к выплатам", - сообщила она в интервью "Интерфаксу".

Как сообщалось, в марте набсовет ритейлера рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, "учитывая текущие сложные рыночные условия и необходимость направить все ресурсы на поддержку текущей деятельности Х5". По итогам девяти месяцев 2021 года дивиденды Х5 составили 20 млрд рублей (73,65 рубля на GDR). Чистая прибыль Х5 по итогам первого полугодия 2022 года выросла на 20,4%, до 30,46 млрд рублей.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать нейтральным.

Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, однако в Китае вновь обещают серьезную экономическую поддержку, также появились сигналы о смягчении карантинных мер, включая мегаполис Шеньчжень. Нефть Brent удерживается около $95 за баррель. Вероятно, что российский рынок начнет день нейтрально или попытается вновь снять перекупленность. Впереди сильный психологический барьер на отметке 2500 пунктов по индексу МосБиржи.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что локальная перегретость рынка акций может не позволить индексу МосБиржи закрепиться выше 2500 пунктов.

Во вторник внешний фон можно оценить как слабо позитивный. В Азии ключевые индексы преимущественно повышаются, в умеренном "плюсе" фьючерсы на американские индексы, однако нефть находится под небольшим давлением. Мировые рынки попробуют подрасти в ожидании улучшения настроений в США. В центре внимания - индекс ISM в секторе услуг США.

Индекс МосБиржи приблизился к отметке 2500 пунктов, которую может протестировать за счет инерции роста. Однако ряд ключевых "фишек" уже выглядят перегретыми - это способно ограничить дальнейшее развитие роста рынка и усилить склонность к фиксации прибыли краткосрочными инвесторами в ближайшие дни, считает эксперт.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко также полагает, что рост рынка замедляется, может залечь в новый боковик. При этом глубина коррекции ограничена главным образом дивидендным потенциалом "Газпрома", а также аналогичными ожиданиями в других бумагах нефтегазового сектора. Коррекция от текущих уровней станет непродолжительной по времени и будет носить технический характер. Откат к 2300 пунктам по индексу МосБиржи в ближайшее время маловероятен в отсутствие негативных новостей. Базовый сценарий предполагает движение индекса в диапазоне 2450-2550 пунктов до конца недели, затем не исключено продолжение ралли. На фондовый рынок продолжают приходить новые инвесторы - по данным МосБиржи, их количество достигло 21 млн.

Ориентир для индекса МосБиржи на вторник - диапазон 2440-2480 пунктов, полагает Ващенко.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня труда.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,7%).

Потребительские расходы в Японии в июле выросли на 3,4% в годовом выражении, свидетельствуют официальные статистические данные. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 4,2%.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) намерен понизить норму обязательных резервов (RRR) для банков на 200 пунктов, до 6%, начиная с 15 сентября, говорится в сообщении регулятора. Решение принято на фоне падения китайского юаня до минимального значения за два года, пишет Trading Economics.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле опустился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики ФРГ. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цена Brent слабо корректируется вниз на фоне новых карантинных ограничений в Китае, днем ранее цены выросли на решении ОПЕК+ о незначительном сокращении добычи нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $95,47 за баррель (-0,3% и +2,9% в понедельник), октябрьская цена WTI - $89,07 за баррель (+2,5% к уровню пятницы).

Расширение карантинных ограничений в Китае усиливает опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу.

Министры стран ОПЕК+ в понедельник приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки по отношению к сентябрю.