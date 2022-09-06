Цены на металлы в мире стали падать на опасениях глобальной рецессии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Кратковременное летнее ралли цен на промышленные металлы резко сменилось на противоположную тенденцию. Обострение энергетического кризиса в Европе и признаки замедления производства в Китае напугали трейдеров, пишет Financial Times.

Индекс спотовых цен на металлы, рассчитываемый S&P GSCI, с середины августа снизился более чем на 9%. В текущем году он упал на 17%, при том что после начала украино-российского конфликта индикатор взлетел более чем на четверть.

Возобновление распродажи на рынке металлов, которые используются для производства широкого спектра продуктов, подчеркивает, что опасения по поводу глобального спроса снова выходят на первый план. Рост цен на энергоносители сильно ударит по промышленности, опасаются экономисты.

"Все дело в рецессии и страхе перед рецессией, - полагает глава отдела природных ресурсов Barings Клайв Берстоу. - Страх заключается в том, что мы находимся в энергетическом кризисе, который ведет нас к рецессии". По его словам, вопрос только в том, насколько глубокой будет эта рецессия.

"Чрезмерные страхи перед рецессией продолжают охватывать товарные рынки", - пишут аналитики Goldman Sachs.

Цены на газ в Европе подскочили на 17% в понедельник, приблизившись к рекордным максимумам, достигнутым в конце прошлого месяца. Повышение расходов на газ вызывает опасения, что как крупный бизнес, так и потребители должны будут сократить потребление, чтобы снизить размер счетов за электроэнергию.

Медь, барометр глобального экономического здоровья, подешевела примерно на 6% (почти до $7650 за тонну) чуть более чем за неделю. Цены на железную руду упали ниже $100 за тонну по сравнению с выше $160 в начале этого года.

К мрачным прогнозам добавилась череда разочаровывающих экономических данных из Китая, поскольку крупнейший в мире потребитель сырья продолжает вводить локдауны из-за вспышек COVID-19.

Управляющий директор по исследованиям сырьевых товаров BMO Колин Гамильтон полагает, что неуклонное ослабление китайского юаня по отношению к доллару США еще больше подстегнуло спад цен сырьевых товаров, поскольку оно сделало импорт сырья более дорогим для КНР.