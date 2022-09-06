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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Матвиенко призвала разработать международную резервную валюту стран БРИКС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым развивать экономические возможности БРИКС (межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) и подключать к дискуссиям на парламентском форуме организации законодателей других стран.

"Представляется уместным обсудить и конкретные меры со стороны наших парламентов, направленные на расширение экономических возможностей БРИКС", - сказала Матвиенко, выступая на парламентском форуме БРИКС во вторник.

Матвиенко назвала перспективными инициативы, направленные на укрепление расчётов в национальных валютах, а также на создание международной резервной валюты на основе корзины национальных валют государств "пятёрки".

"Пятёрка" привлекательна для многих государств "глобального юга", поскольку не имеет "скрытой повестки" и не несёт враждебности, а, наоборот, поддерживает принципы равноправия, взаимоуважения и здравого баланса интересов. На этом фоне мы могли бы рассмотреть возможность подключения к нашим дискуссиям законодателей из других заинтересованных стран. Естественно, с согласия всех партнёров по объединению и на основе их консенсуса", - сказала Матвиенко.

Спикер отметила, что "БРИКС обладает всем необходимым, чтобы стать одним из оплотов новой конфигурации миропорядка, "охранителем" подлинной многосторонности". По ее мнению, "страны БРИКС способны внести и существенный вклад в стабилизацию глобальной экономики и постпандемийное восстановление".

Матвиенко заявила, что "бесконечное использование политических рычагов давления и введение необоснованных санкций уже поставило мировое хозяйство на грань рецессии".

При этом выход из ситуации она видит в учёте интересов всех участников мировой торговли, включая развивающиеся страны и государства с формирующимся рынком. В рамках БРИКС, по словам Матвиенко, важно планомерно работать над укреплением торгово-экономического взаимодействия на основе Стратегии экономического партнёрства на период до 2025 года (утвержденной странами-участниками БРИКС).

Также, отметила Матвиенко, "дополнительный импульс сотрудничеству придаст и соглашение о взаимной административной помощи в таможенных делах, которое в настоящий момент прорабатывается на экспертном уровне".

Валентина Матвиенко БРИКС
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