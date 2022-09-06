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Мосбиржа с 9 сентября сделает доступными на вечерних торгах срочного рынка все инструменты

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 9 сентября на вечерней торговой сессии срочного рынка делает доступными все инструменты, сообщается в информации на сайте торговой площадки.

"Московская биржа" с 12 июля возобновила проведение торгов в вечернюю сессию на срочном рынке (с 19:05 по 23:50) в связи с высоким спросом со стороны клиентов.

При этом на вечерней торговой сессии срочного рынка клиентам стали доступны фьючерсные контракты на Индекс МосБиржи, Индекс МосБиржи (мини), Индекс РТС, Индекс РТС (мини), а также опционы на эти контракты.

Кроме того, в июле клиентам вновь стали доступны фьючерсные контракты на курсы "доллар США - российский рубль", "евро - российский рубль", "китайский юань - российский рубль" и "евро - доллар США", включая однодневные фьючерсы с автопролонгацией, а также опционы на эти контракты.

Они также смогли осуществлять сделки с фьючерсными контрактами на нефть марок Brent и Light Sweet Crude Oil, природный газ, золото, серебро, платину и опционы на эти контракты, а также фьючерсы на палладий и сахар и фьючерсные контракты на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, как и опционы на эти контракты.

Мосбиржа
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