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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Рубль подрос к доллару и снизился к евро на старте торгов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США слегка понижается, евро, напротив, немного подрастает на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,15 - 61,21 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,16 руб./$1 (-7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 60,51 руб./EUR1 (+9,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,29 коп. к уровню закрытия 6 сентября, до 60,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 30,81 коп. выше уровня действующего официального курса, евро – на 1,71 коп. выше официального курса.

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