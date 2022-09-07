Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил снижение по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,7%, при этом растут акции "Аэрофлота" на новостях о заключении соглашения с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" по поставке самолетов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2417,39 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1243,85 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 61,2 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,4%), расписки TCS Group (-1,3%), бумаги "Интер РАО" (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,9%), Polymetal (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Татнефти" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+12,1%), "Иркута" (+5,2%), "Аэрофлота" (+4,3%), АФК "Система" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), UC Rusal (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

"Аэрофлот" и "Объединенная авиастроительная корпорация" подписали соглашение о поставке 339 самолетов. Церемония подписания состоялась в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) в среду.

Стоимость соглашения "Аэрофлота" и ОАК о поставке 339 самолетов составляет более 1 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ-2022.

Сбербанк вышел на прибыль, во втором полугодии прогнозирует положительный финансовый результат, сообщил журналистам на онлайн пресс-конференции в рамках ВЭФ-22 президент - председатель правления банка Герман Греф. "В общем вторую половину года мы видим значительно более позитивной, банк адаптировался к новой реальности, активно меняем нашу бизнес-модель", - добавил глава Сбербанка.

MD Medical Group Investments Plc (-2% ГДР) (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") рассчитывает до конца года найти решение, которое позволит выплатить дивиденды всем акционерам компании, заявил первый заместитель генерального директора Андрей Хоперский. По его словам, компания способна выплатить дивиденды, но в настоящее время сложилась ситуация, при которой в случае выплаты компанией дивидендов не все акционеры смогут получить их. "Проблема заключается в том, что те держатели GDR, которые находятся в НРД, дивиденды не получат, потому что нет "перемычки" между Euroclear и НДР, пояснил Хоперский ситуацию в ходе онлайн-встречи на площадке "Финам".

В конце марта MDMG объявила о приостановке выплаты дивидендов, однако группа не исключала возобновления выплат до конца 2022 года. В течение 2021 года MDMG дважды выплачивала дивиденды: финальные дивиденды за 2020 год составили 19 рублей на акцию (суммарно - 1,43 млрд рублей), дивиденды за I полугодие 2021 года - 18 рублей на акцию (1,35 млрд рублей).

Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,3%)) не будет выплачивать дивиденды ближайшие несколько лет, сообщил "Интерфаксу" совладелец и председатель совета директоров группы Андрей Северилов в кулуарах ВЭФ-2022. "Ближайшие два-три года дивидендов не будет, вся чистая прибыль пойдет на развитие компании", - сказал Северилов, отвечая на вопрос, сохраняются ли планы не платить дивиденды по итогам 2022 года и ближайшие несколько лет. Акционеры FESCO на годовом собрании в мае 2022 года приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Чистая прибыль ДВМП по РСБУ в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 6,1 раза, до 3,366 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО в I полугодии составила 14,565 млрд руб. (+25%). ПАО "ДВМП" последний раз выплачивало дивиденды по итогам 2002 года.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду негативный. Рост доходностей по облигациям снижает общую привлекательность акций по всему миру. Индексы Азии в "минусе" на фоне слабой статистики по внешней торговле Китая. Нефть также дешевеет, что может негативно отразиться на российском секторе нефти и газа. Рубль продолжит ослабление на ожиданиях скорого прихода дружественных нерезидентов, которые могут начать уход из российских финансовых активов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, откат рынка акций РФ накануне позволил снять излишнюю перекупленность в бумагах, после того, как индекс МосБиржи рос 7 сессий подряд. Слабее рынка смотрятся бумаги сектора IT-компаний ("Яндекс", VK, Ozon) на опасениях, что допуск нерезидентов со следующей недели повышает риск отката котировок бумаг именно этих компаний.

Однако коррекция рынка вниз не изменила его техническую картину. В среду на внешнем негативе индекс МосБиржи может умеренно просесть, но удержится в зоне 2400-2450 пунктов. В случае стабилизации на мировых рынках не исключены и попытки возврата индикатора выше 2450 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть бумаги тех компаний, которые, по данным "Мосбиржи", включены в список стратегических и которыми нерезиденты пока не смогут торговать ("Аэрофлот", "АЛРОСА", ФСК, "Совкомфлот", "Газпром", "Роснефть", "Транснефть" и ВТБ).

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, ранее "Мосбиржа" открыла для инвесторов из дружественных стран операции с облигациями, а теперь им будут доступны и акции, за исключением бумаг отдельных стратегических компаний и банков. Ни крупных покупок, ни масштабных распродаж после этого решения не ожидается, торговые обороты в первое время увеличатся незначительно, считает эксперт.

Резидентов ограничат в инвестициях. Покупки иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов будут серьезно ограничены с октября и запрещены с 2023 года. Это может вызвать переток части средств на российский рынок и стать одним из драйверов его роста. Однако конверсия будет далека от 100%. Кроме того, решение ЦБ РФ негативно повлияет на бизнес "СПБ Биржи".

В среду ожидается смешанная динамика российских акций в отсутствие важных событий. Ориентир для индекса МосБиржи - диапазон 2400-2450 пунктов, полагает Ващенко.

В США индексы акций накануне снизились на 0,4-0,7%, при этом индекс Nasdaq (-0,7%) снизился по итогам седьмой сессии, что является самым длительным периодом спада почти за шесть лет - с ноября 2016 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Давление на рынок продолжает оказывать обеспокоенность инвесторов высокой инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, пишет MarketWatch.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до 56,9 пункта по сравнению с 56,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем предполагали снижение до 55,1 пункта, сообщает Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

В среду в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Профицит внешней торговли Китая в августе неожиданно опустился до $79,39 млрд - минимума за три месяца, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Месяцем ранее показатель достиг рекордных $101,26 млрд. При этом аналитики ожидали его сокращения в августе в среднем до $92,7 млрд, сообщает Trading Economics.

Экспорт достиг $314,92 млрд, что на 7,1% выше показателя за август прошлого года. Темпы роста впервые с апреля выражены однозначным числом в процентном выражении. Импорт в августе повысился на 0,3% в годовом выражении - до $235,53 млрд. Эксперты в среднем предполагали повышение экспорта на 12,8% за год, импорта - на 1,1%.

Объем промышленного производства в ФРГ в июле уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали более существенного падения показателя, на 0,5%. В июне показатель вырос на 0,4%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают снижаться после отката накануне, вызванного опасениями по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $92,01 за баррель (-0,9% и -3% во вторник), октябрьская цена WTI - $85,92 за баррель (-1,1%).

Аналитики отмечают, что импульс к росту, вызванный решением ОПЕК+ сократить квоту на добычу на октябрь на 100 тыс. баррелей в сутки относительно сентября, сходит на нет.

Негативными факторами для рынка стали тревожные новости о новых локдаунах в Китае и опасения, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира приведет к снижению глобального спроса на топливо, пишет MarketWatch.