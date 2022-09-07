Минпромторг изучит три варианта замещения самолетов L-410

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Власти РФ рассматривают несколько вариантов замещения самолетов L-410 на фоне вынужденного выхода из авиастроительного предприятия Aircraft Industries (Чехия) российских собственников, сообщил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

"К сожалению, коллеги из Чехии пошли по пути других авиакомпаний недружественных нам государств, несмотря на все предварительные убеждения и наши надежды. Именно по просьбам правительства Чехии мы оставляли всегда клепку и сборку фюзеляжа (L-410 - ИФ) на территории Чешской республики и, по сути, обладаем всей конструкторской документацией. Мы считали, что эта промышленная кооперация нам важна. (...) Но ситуация такова, какова она есть: поменяли учредителей. (...) Сделано все для того, чтобы разрушить эту кооперацию", - сказал Бочаров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) в среду.

По его словам, в этой ситуации совместно с Минвостокразвития, министерством транспорта и крупным заказчиком L-410 – дальневосточной авиакомпанией "Аврора" прорабатываются три сценария. Первый из них - поддержание летной годности L-410 за счет использования вторичных комплектующих. Второй - локализация производства корпусных деталей самолета на "Уральском заводе гражданской авиации" (УЗГА, осуществляет сборку L-410). Третий вариант предполагает производство самолета ТВРС-44 "Ладога", разработкой которого также занимается УЗГА.

"Третья история мне кажется более перспективной, но требующей оценки. Мы видим, что недостаточно учли (...) возможности реализации "Ладоги" как 44-местного универсального воздушного судна, которое опирается на все те же самые системы, в том числе и бортовые, которые унифицированы по всему региональному классу", - заявил Бочаров.

В апреле сообщалось, что чешский холдинг Omnipol выкупает 100% акций Aircraft Industries у нынешнего российского владельца. По данным отчетности компании за 2020 год, держателем 100% ее акций выступало ООО "Остов", которое на тот момент принадлежало (по данным ЕГРЮЛ, и сейчас принадлежит) бизнесмену Андрею Козицыну.

Сборка и ремонт 19-местных самолетов L-410 локализованы на УЗГА с 2017 года.

ТВРС-44 "Ладога" призван заменить советские Ан-24 и Ан-26. Испытания самолета должны начаться в 2024 году, начало серийного производства ожидается в 2027 году.