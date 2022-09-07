Заседание совета по иностранным инвестициям под председательством премьера могут перенести

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ежегодное заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) может быть перенесено.

Как сообщили два источника "Интерфакса", знакомых с ситуацией, глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе направил письмо премьеру Михаилу Мишустину с предложением заседание КСИИ в октябре не проводить.

КСИИ образован в 1994 году. Совет является постоянно действующим органом, рассматривает и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных организаций-инвесторов в ходе реализации инвестпроектов в России. Председателем консультативного совета является премьер-министр, его заместителем и председателем исполнительного комитета КСИИ - глава Минэкономразвития. Заседания КСИИ под председательством премьера проходят каждый год в третий понедельник октября (очной встречи премьера с иностранными инвесторами не было только осенью 2020 г. - тогда из-за коронавируса заседание прошло по видео-конференц-связи).

Многие компании, входящие в КСИИ, с момента введения жестких санкций против РФ прекратили деятельность в России или заявили о продаже местного бизнеса, отметил Решетников. В крупнейших экономических мероприятиях, таких как ПМЭФ, руководители компаний из КСИИ участие принимать перестали, констатирует министр.

Отложить проведение КСИИ министр предлагает "до стабилизации состава" совета.

Исполком КСИИ, тем временем, продолжает периодически собираться в Минэкономразвития, рассматривая возникающие проблемы в операционной деятельности российских подразделений компаний-участниц совета, отметил министр. На нынешнем этапе Минэкономразвития предлагает продолжить работу КСИИ в таком формате, говорится в письме.

Решение о переносе КСИИ пока не принято, сказал собеседник "Интерфакса". Агентство направило запрос в Минэкономразвития.