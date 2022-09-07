Рост цен на яйца в РФ за неделю ускорился более чем в два раза

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 30 августа по 5 сентября повысились на 1,13%, сообщил Росстат в среду.

Этот показатель стал самым высоким на продрынке за неделю.

По сравнению с предыдущей неделей темпы роста цен ускорились более чем в два раза. Тогда они составляли 0,5%.

Как уточнил Росстат, в 62 регионах яйца подорожали на 0,1-6,6%, в 7 цены не изменились, в 16 - снизились на 0,1-2,2%.

Росстат сообщил, что на минувшей неделе также повысились цены на черный чай - на 0,4%, на овощные консервы для детского питания - на 0,9%, на фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%. Подсолнечное и сливочное масло, мороженая рыба, хлеб и булочные изделия подорожали на 0,2%, свинина, баранина, творог, сухие молочные смеси для детского питания, шоколадные конфеты - на 0,1%.

В то же время снизились цены на пшено - на 0,9%, гречневую крупу - на 0,7%, мясо кур - на 0,4%, сычужные сыры - на 0,3%, пастеризованное молоко, рис, вермишель - на 0,2%, стерилизованное молоко, сметану, сахар-песок - на 0,1%.