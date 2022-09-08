Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2022 году до $104,2

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго США скорректировало прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год в сторону снижения - со $104,78 до $104,21 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации ведомства (EIA).

При этом министерство значительно повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $95,13 до $96,91 за баррель.

"Возможность перебоев поставок нефти и более медленный, чем ожидалось, рост добычи продолжают создавать потенциал для более высоких цен на нефть, в то же время как более медленный, чем прогнозировалось, экономический рост - для более низких", - сообщается в отчете.

Ведомство отмечает, что в августе средняя цена Brent составила $98 за баррель. Министерство ожидает, что средняя стоимость сырой нефти этой марки останется на таком уровне до конца следующего года.

По оценкам Минэнерго США, потребление нефти и жидких углеводородов в мире в 2022 году составит 99,53 млн баррелей в сутки, что на 2,1 млн баррелей в сутки больше, чем в 2021 году. Таким образом EIA повысило свой прогноз, озвученный в августе, на 100 тыс. б/с.

Ведомство также незначительно скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год. По оценке EIA, потребление увеличится до 101,5 млн баррелей в сутки против 101,49 млн баррелей в сутки месяцем ранее.

По оценке министерства, мировой спрос на нефть вырастет в четвертом квартале 2022 года и первом 2023-го на фоне перехода электроэнергетики на нефтяное топливо, особенно в Европе, из-за высоких цен на природный газ.