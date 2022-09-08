Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей относительно новых параметров бюджетного правила.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,92-61,14 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 61,1325 руб. (+34,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 61,05 руб. (+63,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 47,53 коп. к уровню закрытия 7 сентября, до 61,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,89 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 50,42 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в ожидании новостей относительно измененных параметров бюджетного правила, о которых, возможно, позднее в четверг сообщат представители российских финансовых властей.

Роль юаня в международных резервах России продолжит увеличиваться, сказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью "России 24" в преддверии Московского финансового форума. "Резервы стран обычно формируются в тех валютах, с кем идет активная торговля. Да, у нас сейчас мы видим увеличение объемов торговли с нашим восточным соседом. И, безусловно, роль юаня в резервах будет также расти", - сказал он.

"Поэтому в нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то, в первую очередь, конечно, это золото, это юань, а также ряд других валют дружественных стран", - заявил Силуанов.

В четверг состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), который, как ожидается, поднимет ключевые процентные ставки сразу на 75 базисных пунктов (б.п.). ЕЦБ лишь однажды поднимал базовую ставку столь резко - спустя несколько дней после запуска евро в 1999 году, но тогда это было краткосрочной технической корректировкой, отмечает газета Financial Times. Итоги заседания станут известны в 15:15 по московскому времени.

Опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор (Beige Book) показал, что американский бизнес ожидает сохранения слабых темпов экономического роста в стране на фоне высокой инфляции. Некоторые из округов США в августе сообщили о продолжающемся росте экономики темпами от слабых до сдержанных, другие отмечали некоторое ослабление экономической активности, говорится в обзоре.

Заместитель председателя американского ЦБ Лейл Брейнард заявила в ходе выступления в среду, что ФРС придется повысить базовую процентную ставку до уровней, при которых произойдет замедление экономической активности.

По словам Брейнард, Федрезерв будет поднимать базовую процентную ставку "столько, сколько потребуется, чтобы ослабить инфляцию". Она отметила, что ставка должна увеличиться еще больше в этом году, но не стала говорить о том, на какую величину ФРС может повысить ее на заседании 20-21 сентября, пишет The Wall Street Journal.

Федрезерву понадобится удерживать ставку на уровне, сдерживающем экономическую активность, "некоторое время, чтобы быть уверенным, что инфляция движется в направлении к целевому показателю" ЦБ, составляющему 2%, сказала Брейнард.

На четверг запланированы выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла и члена совета управляющих американского ЦБ Кристофера Уоллера.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в четверг после резкого снижения накануне, когда котировки просели до минимумов с января на опасениях сокращения мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:07 по московскому времени в четверг составляет $88,8 за баррель, что на 0,91% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,77 за баррель, что на 1,01% выше итогового значения предыдущей сессии.

Котировки Brent завершили предыдущую сессию на минимуме с 24 января, WTI - на самой низкой отметке с 11 января, по данным Dow Jones Market Data.

Столь резкое падение было вызвано опасениями дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и данными о сокращении импорта нефти в Китай.

Тем временем Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило свой ежемесячный прогноз потребления нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки. Теперь управление ожидает, что глобальный спрос составит 99,53 млн б/с, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году.

Ведомство также незначительно скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год. По оценке EIA, потребление увеличится до 101,5 млн б/с вместо ожидавшихся месяцем ранее 101,49 млн б/с.