Российские ритейлеры начали принимать предзаказы на iPhone 14

Аналитики ждут старта продаж в октябре

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Уход американской компании Apple с российского рынка на фоне геополитической ситуации не помешает поклонникам ее гаджетов из России приобрести новинки: крупнейшие российские сотовые ритейлеры на следующий день после презентации новых iPhone объявили прием предзаказов на них, а аналитики ожидают, что устройства поступят в страну по параллельному импорту уже в октябре.

Apple 7 сентября представила новую линейку iPhone 14. Главная особенность новинки - функция SOS-оповещения, использующая спутниковую связь. Новый iPhone получил 6,1-дюймовый экран и улучшенную камеру. Из других отличий - расширенная поддержка eSIM с возможностью быстро переключаться между операторами. Смартфоны оснащены новым 6-ядерным процессором A16 Bionic.

Крупнейшие российские ритейлеры, опрошенные "Интерфаксом", в четверг начали собирать предзаказы и заявки на покупку iPhone 14. При этом компании не называют даты старта продаж.

Цены указывает только ПАО "МТС" (в рознице компании стоимость новинок составит 84,99-166,99 тыс. рублей в зависимости от модели). При этом для оформивших предзаказ цена будет фиксированной - не будет зависеть от валютных колебаний. Компания отмечает, что "сделает все возможное", чтобы смартфоны от Apple в ее розничной сети "появились как можно быстрее".

"М.Видео-Эльдорадо", также объявившая предзаказ, планирует, что оформившие предзаказ покупатели смогут получить новые iPhone "в максимально доступные сроки после официального мирового старта продаж с учётом усложнения цепочки поставок в РФ". "Сроки доставки, помимо логистических процессов и скорости прохождения необходимых таможенных процедур, будут зависеть, в том числе, от местоположения получателя и доступности определённых моделей", - добавили в "М.Видео-Эльдорадо".

Розничная сеть "Мегафона" собирает заявки от желающих приобрести iPhone 14, но при этом без предоплаты, в отличие от МТС и "М.Видео-Эльдорадо". В re:Store намерены открыть предзаказ, как только будет понятна дата старта продаж, сказали в компании. В пресс-службе Wildberries отметили, что новые модели iPhone поступят в продажу на площадке после их поступления в Россию - в начале октября. В Ozon ожидают, что продавцы на площадке представят новые продукты Apple вскоре после официального релиза.

Ожидания по срокам

В начале марта Apple Inc. объявила, что из-за событий на Украине решила приостановить продажу своей продукции в России, также будет ограничена работа Apple Pay и других сервисов.

В мае Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта, в который вошла, в том числе, продукция Apple - в частности, iPhone. В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта, который прописывает возможность ввоза в Россию товаров без согласия правообладателей.

Аналитики ожидают, что iPhone 14 поступит в РФ вскоре после официального старта продаж в Европе и Азии. При этом уход Apple с российского рынка позволит ритейлерам не соблюдать ее рекомендации по ценам на продукцию, которые компания устанавливала ранее при официальных поставках. Это позволит продавцам в РФ конкурировать по цене, считают эксперты.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ожидает, что по схеме параллельного импорта iPhone 14 поступят в Россию в начале октября, а на сером рынке устройства появятся уже 17 сентября - на следующий день после старта продаж в Европе.

По мнению руководителя аналитического агентства Content Review Сергея Половникова, новые iPhone появятся в продаже в РФ с учетом параллельного импорта сразу после того, как начнутся продажи моделей с физическими sim-картами в Азии, он сомневается в поставках из Европы.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков полагает, что небольшие партии iPhone 14 прибудут в РФ уже через неделю после официального старта продаж за рубежом, а более крупные - через 2-3 недели.

Ожидания по ценам

Аналитики ожидают высоких цен на новинки. По оценке Муртазина, iPhone 14 будет стоить в РФ 85-90 тыс. рублей, iPhone 14 Pro - 125 тыс. рублей, iPhone 14 Pro Max - 135 тыс. рублей в базовой комплектации. "Цены будут высокими, а спрос - очень низким", - считает Муртазин.

Половников из Content Review полагает, что до Нового года в принципе все поставщики будут держать высокие цены.

Кусков из TelecomDaily уверен, что "однозначно ценовые характеристики будут выше, чем в прошлые годы, когда смартфоны возила сама компания Apple". "Очевидно, что цены в России будут выше, чем в прошлом году на представленный тогда iPhone 13, и на 30-50% больше, чем те цены, которые объявила Apple на презентации вчера", - полагает Кусков.

Однако ритейлерам теперь не придется выполнять требования Apple, что позволит им самостоятельно устанавливать цены.

"Ритейлу в России соблюдать какие-то требования Apple не надо. Поэтому каждый будет устанавливать цены в зависимости от того, по какой стоимости смог закупить (по параллельному импорту - ИФ). Apple вообще на ритейл сейчас не влияет никак", - говорит Муртазин.

"Я думаю, что требования Apple по ценам и прочее - это последнее, о чем ритейлерам стоит думать. Ну и, естественно, как Apple может что-то требовать по ценам, если Apple ушел из России? Никак. Apple может требовать, только если есть дистрибьюторы прямые. А их не будет", - рассуждает Половников.

"Сейчас равных цен не будет", - согласен Кусков.