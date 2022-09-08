Сделки с долями ООО с участием "недружественных" нерезидентов будет согласовывать правкомиссия

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сделки с долями обществ с ограниченной ответственностью с участием "недружественных" нерезидентов будут возможны по согласованию с правительственной комиссией по осуществлению контроля за иностранными инвестициями.

Соответствующий указ президента РФ № 618 от 8 сентября размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласие на совершение сделок с долями российских ООО будет требоваться, если одним из участников сделки является иностранное лицо, связанное с государством, осуществляющим недружественные действия в отношении России, либо подконтрольное такому иностранцу лицо.

Согласие потребуется в том числе в случае, если речь идет о сделках без участия российских резидентов: между "недружественными" лицами, либо "недружественными" и резидентами "дружественной" страны.

Сделки с ценными бумагами российских компаний для "недружественных" нерезидентов были ограничены еще в марте, со 2 марта они должны проводиться только с санкции правкомиссии.