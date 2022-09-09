Биржевые цены на Аи-95 снизились на 6,13%, на Аи-92 – на 3,42% за неделю
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 6,13% – до 47 649 руб./т, на Регуляр-92 – на 3,42%, до 43 356 руб./т. Об этом свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|05.09.2022
|06.09.2022
|% к пр. д.
|07.09.2022
|% к пр. д.
|08.09.2022
|% к пр. д.
|09.09.2022
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|50763
|50125
|-1,26
|49636
|-0,98
|48679
|-1,93
|47649
|-2,12
|-6,13
|Регуляр-92
|44892
|44811
|-0,18
|44535
|-0,62
|43896
|-1,43
|43356
|-1,23
|-3,42
|ДТ-летнее
|56879
|56869
|-0,02
|56806
|-0,11
|56749
|-0,1
|56631
|-0,21
|-0,44
|Мазут топочный
|18294
|18199
|-0,52
|17442
|-4,16
|16182
|-7,22
|15939
|-1,5
|-12,87
|Авиатопливо
|70382
|70682
|0,43
|70365
|-0,45
|70074
|-0,41
|69759
|-0,45
|-0,89
|СУГ
|14679
|15244
|3,85
|15614
|2,43
|15524
|-0,58
|16092
|3,66
|9,63
Цены приведены по национальному индексу