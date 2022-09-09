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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Биржевые цены на Аи-95 снизились на 6,13%, на Аи-92 – на 3,42% за неделю

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 6,13% – до 47 649 руб./т, на Регуляр-92 – на 3,42%, до 43 356 руб./т. Об этом свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

05.09.2022 06.09.2022 % к пр. д. 07.09.2022 % к пр. д. 08.09.2022 % к пр. д. 09.09.2022 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 50763 50125 -1,26 49636 -0,98 48679 -1,93 47649 -2,12 -6,13
Регуляр-92 44892 44811 -0,18 44535 -0,62 43896 -1,43 43356 -1,23 -3,42
ДТ-летнее 56879 56869 -0,02 56806 -0,11 56749 -0,1 56631 -0,21 -0,44
Мазут топочный 18294 18199 -0,52 17442 -4,16 16182 -7,22 15939 -1,5 -12,87
Авиатопливо 70382 70682 0,43 70365 -0,45 70074 -0,41 69759 -0,45 -0,89
СУГ 14679 15244 3,85 15614 2,43 15524 -0,58 16092 3,66 9,63

Цены приведены по национальному индексу

СПбМТСБ
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