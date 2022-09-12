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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Рубль на старте торгов на Мосбирже ослаб к доллару и евро

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль снизился к бивалютной корзине вслед за нефтью и с учетом доступа к торгам акциями на Мосбирже для "дружественных" нерезидентов.

Курс доллара США в начале торгов составил 61,05 руб./$1, что на 45 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,97 руб./EUR1, подорожав на 1 рубль. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 69,75 копеек - до 61,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 55 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 1 рубль 11 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на старте торгов рубль умеренно снижается к доллару и евро на фоне падения нефти и в условиях потенциального роста спроса на валюту из-за открытия доступа к торгам акциями на Московской бирже для "дружественных" нерезидентов. Возвращение нерезидентов из "дружественных" стран несет в себе дополнительные понижательные риски ввиду возможного желания ряда инвесторов выйти из отечественных активов. Дополнительным негативным фактором для рубля в начале утренней торгов сессии на Московской бирже была низкая ликвидность рынка в первые минуты торгов и, соответственно, широкие спреды между котировками на покупку и продажу. Спустя 10 минут торгов ликвидность рынка возросла, спреды сузились и рост доллара и евро к рублю составил уже всего 20-40 копеек.

Московская биржа с 12 сентября предоставляет возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из "дружественных" стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями.

Клиенты-нерезиденты, связанные с "недружественными" государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц, смогут совершать операции с акциями, кроме бумаг стратегических и ряда иных предприятий. Список таких компаний, на которые распространяются ограничения, опубликован на сайте биржи, сейчас он включает 53 акции (обыкновенные и привилегированные).

Возможность клиентам-нерезидентам из "дружественных" стран, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские лица, совершать операции на рынке облигаций Московская биржа предоставила с 15 августа. Как сообщал ЦБ РФ, допуск этих категорий инвесторов не повлиял на динамику доходностей, а объемы продаж ими ОФЗ в августе составили всего 20 млн рублей.

Цены на нефть демонстрируют снижение утром в понедельник. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск в понедельник составила $91,52 за баррель, что на 1,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,4 за баррель, что на 1,63% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Ранее Financial Times сообщала, что министры финансов стран G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ, который начнет действовать с 5 декабря для нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов. Позднее страны G7 подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, но отказались создавать преграды покупке другими странами такой нефти по ценам, не превышающим "потолок".

Московская биржа
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