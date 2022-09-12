Грузооборот морских портов РФ за восемь месяцев вырос на 0,1%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе-августе 2022 года увеличился на 0,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года, до 553,3 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

При этом перевалка сухих грузов сократилась на 4,9% (до 260,9 млн тонн), наливных - выросла на 4,9% (до 292,4 млн тонн).

"Впервые с мая текущего года этот интегральный экономический показатель показал рост в сравнении с прошлогодней статистикой", - отмечает агентство.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 4,3%, до 65,2 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 18,5 млн тонн (-4,4%), наливных - 46,7 млн тонн (+8,2%).

Продолжилось сокращение грузооборота морских портов Балтийского бассейна, хотя темпы этого сокращения от месяца к месяцу также снижаются, отмечает Росморречфлот. По итогам восьми месяцев грузооборот морских портов Балтийского бассейна зафиксирован на уровне 163,5 млн тонн (-1,3%), из них объем перевалки сухих грузов составил 63,8 млн тонн (-18,2%), наливных - 99,7 млн тонн (+13,8%).

Не изменился к прошлому году грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна. Он составил 169,9 млн тонн (0%), из которых объем перевалки сухих грузов - 75,1 млн тонн (+0,3%), наливных грузов - 94,8 млн тонн (-0,2%).

По-прежнему существенно снижается грузооборот морских портов Каспийского бассейна. По данным Росморречфлота, он сократился на 25,3%, до 3,7 млн тонн, из которых объем перевалки сухих грузов составил 1,8 млн тонн (+5,3%), наливных грузов - 1,9 млн тонн (-41,2%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 0,7%, до 151 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 101,7 млн тонн (+1,4%), наливных - 49,3 млн тонн (-0,8%).