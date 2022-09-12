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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

Экспорт сельхозпродукции из России к 2030 году может достичь $47,1 млрд

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ до 2030 года.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, ее своим распоряжением утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, принятого весной 2020 года. Обновленная версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления, отмечается в сообщении.

Согласно стратегии, по базовому сценарию экспорт сельхозпродукции должен увеличиться с $29,5 млрд в 2024 году до $41 млрд в 2030 году. По оптимистическому - в 2024 году объем экспорта составит $30 млрд, в 2030 году - $47,1 млрд.

Как подчеркивается в сообщении, для расширения экспорта предполагается наладить работу логистических цепочек для поставщиков сельхозпродукции, поддерживать ее сертификацию и развивать сеть атташе по агропромышленному комплексу за рубежом. Приоритетными направлениями экспорта продукции станут страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия.

Ключевыми целями стратегии также являются повышение уровня продовольственной безопасности, вовлечение новых земель в сельскохозяйственный оборот, а также внедрение цифровых сервисов. Всего стратегия формулирует восемь главных целей развития. "Для укрепления продовольственной безопасности сельхозпроизводителям необходимо работать над увеличением урожайности, развитием племенного дела, а также созданием новых технологий производства, переработки и хранения продукции", - говорится в сообщении.

Кроме того, стратегия ставит задачу вовлечь к 2030 году в сельскохозяйственный оборот не менее 13,2 млн га земли, а также создать к 2030 году единую цифровую платформу агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Она позволит в режиме реального времени получать сведения, нужные для принятия тех или иных управленческих решений. Кроме того, этот цифровой ресурс существенно упростит для аграриев получение различных видов господдержки.

Михаил Мишустин
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