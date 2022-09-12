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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

"Роснефть" установила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 10 млрд юаней на уровне не выше 3,15%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ПАО НК "Роснефть" установило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом не менее 10 млрд юаней на уровне не выше 3,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 по Москве. Купоны полугодовые.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Организаторами выступят ВБРР, Газпромбанк, БК "Регион" и Московский кредитный банк. Соорганизаторы - банк "Зенит", банк "ДОМ.РФ", РСХБ и "Велес".

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 20 сентября.

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 966 млрд рублей, семь выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд.

Роснефть ВБРР Газпром банк МКБ БК Регион
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