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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

НКЦ повысил до 10% штрафную ставку за перенос обязательств по свопам в евро

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) с 12 сентября повысил штрафную ставку за перенос обязательств по сделкам своп в евро до 10% с 5%, сообщает сайт "Московской биржи".

НКЦ в марте в условиях высокой волатильности на валютном рынке неоднократно изменял эту ставку, с 25 марта она была снижена до 5%, однако потом еще дважды временно повышалась: с 8 по 13 апреля она составляла 50%, с 29 апреля по 12 мая - 10%.

Этот параметр используется для урегулирования случаев неисполнения обязательств участниками клиринга. В условиях высокой волатильности на рынке участникам становится выгоднее перенести позицию на следующий день, чем исполнить свои обязательства перед НКЦ в срок. Повышение штрафной ставки позволяет НКЦ полностью и своевременно исполнять свои обязательства перед участниками рынка по расчетам. Повышение штрафной ставки служит маркером роста волатильности, снижение - ее уменьшения.

НКЦ Мосбиржа
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