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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

РФ к 9 сентября увеличила производство сахара в 2,3 раза

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сахарные заводы РФ к 9 сентября выработали 605 тысяч тонн свекловичного сахара, что на 237 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Союзроссахар со ссылкой на данные Евразийской сахарной ассоциации.

Таким образом, с начала сезона (с 1 августа) производство увеличилось почти в 2,3 раза.

В настоящее время переработку сахарной свеклы ведут 49 заводов. К концу недели их число может увеличиться до 61 из запланированных к работе 68.

С 1 сентября после прекращения действия запрета возобновились поставки российского сахара в страны ЕАЭС как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

Согласно сообщению, производство свекловичного жома составило 300 тыс. тонн, мелассы - 160 тыс. тонн, большая часть из них реализуется на внутреннем рынке.

По данным ассоциации, в Белоруссии с начала сезона выработано около 7 тыс. тонн сахара. Сейчас работают три завода, в ближайшее время производство начнется на всех четырех предприятиях.

Киргизия начнет переработку сахарной свеклы в первой половине октября. Ожидается, что в этом году будут работать два сахарных завода вместо одного в прошлом году.

На эти же сроки ориентируются и переработчики сахарной свеклы в Казахстане. Предполагается, что производство свекловичного сахара будут вести два из четырех сахарных заводов. В настоящее время в Казахстане три сахарных завода перерабатывают сахар-сырец. Их общая мощность составляет около 35 тыс. тонн сахара в месяц.

Как прогнозирует ассоциация, с учетом текущей динамики развития посевов сахарной свеклы объем производства свекловичного сахара в ЕАЭС в этом 2022/2023 сельхозсезоне (август-июль) составит 7 млн тонн при потреблении 6,9 млн тонн в год.

Союзроссахар
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