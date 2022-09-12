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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

AmerisourceBergen покупает немецкую компанию PharmaLex за 1,3 млрд евро

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американский дистрибьютор фармацевтической продукции AmerisourceBergen Corp. достиг соглашения о приобретении немецкого поставщика специализированных услуг для фармацевтической отрасли PharmaLex Holding GmbH за 1,28 млрд евро.

Как говорится в сообщении AmerisourceBergen, сделка будет полностью оплачена денежными средствами и будет закрыта до конца февраля 2023 года при условии получения нужных одобрений регуляторов.

Приобретение PharmaLex позволит увеличить скорректированную прибыль в расчете на акцию в оставшиеся семь месяцев 2023 финансового года (март-сентябрь) на 15 центов, ожидает компания.

Акции AmerisourceBergen неактивны в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании выросла почти на 11%, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял около 15%.

AmerisourceBergen PharmaLex
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