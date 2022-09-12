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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

Британская энергетическая компания Tullow Oil уйдет с ирландской биржи

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Британская нефтегазовая компания Tullow Oil Plc подала заявку на делистинг с фондовой биржи Euronext Dublin в рамках плана по сокращению расходов и упрощения структуры акций, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что бумаги Tullow перестанут торговаться в Дублине около 10 октября. Компания сохранит листинг в Лондоне и Гане.

В настоящий момент Tullow находится в процессе слияния с компанией Capricorn, о котором было объявлено в июне. После слияния акционеры Tullow Oil получат 53% в объединенной компании.

Акции Tullow Oil дорожают на 2% в ходе торгов в Лондоне в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 7,6%.

Tullow Oil
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