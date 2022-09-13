Объем депозитов в банках США во II квартале упал на рекордные $370 млрд

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Объем депозитов в банках США за второй квартале сократился на рекордные $370 млрд, до $19,563 трлн по сравнению с $19,932 трлн в марте, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Это первое снижение показателя с 2018 года, отмечает The Wall Street Journal.

Отток средств с депозитов не является проблемой для банков. Их объем обычно остается достаточно стабильным, но за последние два года он вырос примерно на $5 трлн из-за пандемии COVID-19.

Теперь же депозиты сокращаются на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Еще в апреле многие аналитики высмеивали идею о том, что банковские депозиты могут сократиться в этом году. Однако темпы повышения ставок Федрезервом превысили ожидания, и влияние на депозиты оказалось более выраженным.

Отток депозитов вызовет дебаты о том, как действия ФРС по сокращению денежной массы и замедлению темпов инфляции отразятся на банковской системе, переполненной ликвидностью, отмечается в статье.

Программы стимулирования, запущенные во время пандемии, почти утроили объем резервов коммерческих банков в ФРС. Федрезерв хочет сократить эти резервы в рамках усилий по выводу денег из финсистемы, но только до какого-то уровня, размер которого неизвестен, необходимого для поддержания ликвидности и функционирования рынков. Ряд экспертов ожидают, что сокращение клиентских депозитов побудит банки хранить меньше резервов в ФРС, пишет WSJ.

При этом многие аналитики полагали, что сначала деньги уйдут из механизма обратного РЕПО. Но пока произошло обратное, и сократились депозиты, что может вызвать более быстрое снижение резервов банков в ФРС, чем ожидалось. По словам некоторых экономистов, это может побудить Федрезерв прекратить ужесточение политики в начале следующего года.