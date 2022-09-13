Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Объем депозитов в банках США во II квартале упал на рекордные $370 млрд

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Объем депозитов в банках США за второй квартале сократился на рекордные $370 млрд, до $19,563 трлн по сравнению с $19,932 трлн в марте, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Это первое снижение показателя с 2018 года, отмечает The Wall Street Journal.

Отток средств с депозитов не является проблемой для банков. Их объем обычно остается достаточно стабильным, но за последние два года он вырос примерно на $5 трлн из-за пандемии COVID-19.

Теперь же депозиты сокращаются на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Еще в апреле многие аналитики высмеивали идею о том, что банковские депозиты могут сократиться в этом году. Однако темпы повышения ставок Федрезервом превысили ожидания, и влияние на депозиты оказалось более выраженным.

Отток депозитов вызовет дебаты о том, как действия ФРС по сокращению денежной массы и замедлению темпов инфляции отразятся на банковской системе, переполненной ликвидностью, отмечается в статье.

Программы стимулирования, запущенные во время пандемии, почти утроили объем резервов коммерческих банков в ФРС. Федрезерв хочет сократить эти резервы в рамках усилий по выводу денег из финсистемы, но только до какого-то уровня, размер которого неизвестен, необходимого для поддержания ликвидности и функционирования рынков. Ряд экспертов ожидают, что сокращение клиентских депозитов побудит банки хранить меньше резервов в ФРС, пишет WSJ.

При этом многие аналитики полагали, что сначала деньги уйдут из механизма обратного РЕПО. Но пока произошло обратное, и сократились депозиты, что может вызвать более быстрое снижение резервов банков в ФРС, чем ожидалось. По словам некоторых экономистов, это может побудить Федрезерв прекратить ужесточение политики в начале следующего года.

США ФРС FDIC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин вернется на рынок после семимесячной паузы с ОФЗ на 10 млрд руб.

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

Brent подешевела до $93,7 за баррель после подъема накануне

Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов во вторник

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в понедельник

ФАС разрешила холдингу "Коломенский" купить компанию "Волжский пекарь"

ФАС разрешила холдингу "Коломенский" купить компанию "Волжский пекарь"
Пандемия коронавируса

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

Суд ввел в ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве

Суд ввел в ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });