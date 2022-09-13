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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Концерн Bayer начал поиски нового СЕО

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG начал поиски нового главного исполнительного директора на замену действующего СЕО Вернера Баумана, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Поиском занимается председатель совета директоров Норберт Винкельйоханн, который рассматривает кандидатуры как внутри компании, так и за ее пределами, отметили собеседники агентства. Винкельйоханн намерен представить кандидата к следующему годовому собранию акционеров Bayer, которое состоится в апреле.

Бауман занял пост руководителя компании в 2016 году. Его контракт действует до апреля 2024 года. Пока не ясно, уйдет ли он в отставку раньше срока или доработает до завершения контракта.

Ранее в 2022 году акционер Bayer - сингапурский фонд Temasek Holdings Pte призвал совет рассмотреть вопрос об отстранении Баумана от должности из-за неэффективного планирования бизнеса и отсутствия преемственности. Несмотря на то, что остальные акционеры отклонили этот призыв, они выступил против плана вознаграждений менеджмента компании, представленного на ежегодном собрании в апреле.

С начала года рыночная капитализация Bayer увеличилась почти на 18% и составляет сейчас порядка 51,9 млрд евро, в то время как индекс DAX за этот период потерял 15%.

Bayer Германия Вернер Бауман Temasek Holdings Сингапур
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