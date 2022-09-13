"ВТБ Лизинг" отметил двукратный рост сделок с автомобилями китайских марок

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "ВТБ Лизинг" (ВТБЛ, лизинговая "дочка" ВТБ) по итогам 8 месяцев 2022 года передал клиентам вдвое больше автомобилей и спецтехники китайских брендов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Абсолютных цифр компания не приводит, но отмечает, что больше всего сделок было заключено с легковыми и грузовыми автомобилями, продажи которых росли самыми высокими темпами - в 2,5 раза.

"По сравнению с 8 месяцами прошлого года доля легковых китайских марок в соответствующем новом бизнесе компании выросла с 2% до 10%, грузовых машин - с 5% до 20%, спецтехники - с 34% до 50%", - говорится в пресс-релизе.

Среди легковых автомобилей наибольшей популярностью у клиентов ВТБЛ пользовались три основных китайских игрока российского рынка: Haval (30% от продаж китайских машин в категории), Geely (28%) и Chery (24%). За январь-август 2022 года продажи этих марок выросли соответственно в 1,5 раза, 2,5 раза и 2,1 раза.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), совокупная доля Haval и Geely на российском рынке легковых автомобилей и LCV по итогам января-августа 2022 года выросла до 6,9% с 3,4% годом ранее. Продажи этих брендов за тот же период снизились втрое меньше рынка. Chery, раскрывающая продажи поквартально, по итогам I полугодия заняла 4,2% местного рынка против 1,9% годом ранее. Ее продажи в январе-июне 2022 года сократились почти в 10 раз меньше, чем рынок в целом.

Как отмечает ВТБЛ, в сегменте грузовиков лидерами по сделкам у компании стали Shacman (40% от продаж китайских грузовых машин), Howo (16%) и JAC (15%). За 8 месяцев 2022 г. совокупно их продажи увеличились более чем втрое.

Наиболее востребованными в сегменте спецтехники стали марки SDLG (15% от продаж китайской спецтехники), Lonking (12%) и XCMG (10%). За 8 месяцев совокупно их продажи увеличились на 20%.