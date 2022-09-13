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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Строительство сети наземного метро обойдется Екатеринбургу дороже 100 млрд рублей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость запуска железнодорожного сообщения внутри Екатеринбурга и между близлежащими городами превысит 100 млрд рублей, сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

"Наземное метро - это система железнодорожного общественного транспорта, призванная стать каркасом Екатеринбургской агломерации. Стоимость проекта составляет более 100 млрд рублей", - сказал через пресс-службу глава города Алексей Орлов.

Проект реализуется при участии РЖД.

Сейчас готовятся документы, необходимые для определения тарифов на маршрутах.

Ранее сообщалось, что планируется сформировать систему транспорта, которая позволит связать внутригородской транспорт и близлежащие к Екатеринбургу города - Верхняя Пышма, Березовский, Среднеуральск, Первоуральск, Арамиль, Сысерть, Ревда.

РЖД, правительство Свердловской области и власти Екатеринбурга во время форума "Иннопром" в июле подписали соглашение о сотрудничестве при организации ж/д сообщения внутри города. Тогда же восемь свердловских муниципалитетов подписали "дорожную карту" по реализации проекта междугородних перевозок по принципу наземного метро.

Екатеринбург РЖД Алексей Орлов Верхняя Пышма Ревда Березовский
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