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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

"Газпром" продолжает освоение шельфа Сахалина, несмотря на отказы западных подрядчиков

В порядке импортозамещения компания начала внедрять оборудование, выпущенной "Алмаз-Антеем"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" продолжает работы на Киринском и Южно-Киринском месторождениях в намеченном ранее темпе, несмотря на отказ западных компаний от сотрудничества, заявил на конференции замглавы компании Олег Аксютин.

"Одним из серьезных вызовов стало обустройство морских месторождений в условиях геополитических ограничений. Несмотря на отказ западных компаний от сотрудничества и от ранее взятых на себя обязательств, работы по месторождениям шельфа острова Сахалин продолжаются намеченными темпами. Обустройство Киринского и Южно-Киринского месторождений ведется силами отечественного подрядчика "РусГазШельф" с привлечением российского трубоукладочного судна "Академик Черский", - сказал он.

По его словам, строится газопровод с Южно-Киринского месторождения. Работы ведутся по графику.

Также он отметил, что для исключения зависимости от иностранных подрядчиков и технологий компанией принимаются альтернативные проектные и технологические решения. В частности, внедряется оборудование, произведенное "Концерном ВКО "Алмаз-Антей".

"Определен оптимальный вариант вовлечения отечественного оборудования на опытно-промышленном участке Южно-Киринского месторождения при строительстве резервных скважин с проведением испытаний и опытной эксплуатации оборудования. Рассмотрен альтернативный вариант стабилизации морского газопровода на дне путем применения габионов в связи с определенным дефицитом специализированных судов", - сказал замглавы "Газпрома".

Киринское ГКМ расположено на шельфе Сахалина в 28 км от берега. Это первое месторождение в России, где добыча ведется с подводного добычного комплекса. Планируемая полка производства - 5,5 млрд куб. м газа в год. В 2021 году добыча здесь достигла 1,2 млрд куб. м.

Южно-Киринское месторождение является крупнейшим месторождением "Газпрома" на Дальнем Востоке, добыча газа на нем запланирована на 2023 год. Согласно утвержденной техсхеме, на месторождении предполагается получать 21 млрд куб. м газа в год.

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