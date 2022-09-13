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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:31

Минский моторный завод нарастил экспорт в Россию на 30%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минский моторный завод (ММЗ) в январе-августе 2022 года увеличил поставки продукции за рубеж на 16%, в том числе в Россию - более чем на 30%, сообщило госиздание "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на службу маркетинга предприятия.

"За восемь месяцев темп роста реализации продукции в денежном выражении составил 139,4%, темп роста экспорта продукции - 116,3%. Предприятием реализовано на 2149 единиц двигателей больше, чем за аналогичный период 2021 года", - сообщила изданию начальник управления маркетинга и продвижения продукции ММЗ Анна Кодымова.

"Если более детально рассмотреть экспорт продукции, то наибольший его рост отмечается в странах дальнего зарубежья - плюс 39,1% к уровню восьми месяцев 2021 года. На 38,6% увеличен экспорт продукции в страны СНГ. А экспорт продукции в отношении основного торгового партнера - Российской Федерации - увеличился на 30,1%", - сказала она.

Сейчас товаропроводящая сеть ММЗ в России представлена 10 дилерскими компаниями и более чем 60 предприятиями промышленной сборки. В январе-августе структуры ММЗ начали сотрудничать с 13 новыми российскими контрагентами, а дилерская сеть предприятия пополнилась новой компанией из Нижегородской области, добавила Кодымова.

Издание также сообщило, что ММЗ запустит производство импортозамещающих малолитражных дизельных двигателей MMZ-4D на производственной площадке в российском Ногинске. До конца 2022 года на этой же площадке должна быть запущена сборка четырехцилиндровых двигателей, отметила Кодымова.

"Главная особенность проекта в том, что двигатели данного диапазона мощности никогда ранее в Российской Федерации не производились и успешно смогут заместить импортируемые в РФ силовые установки Kubota, Yanmar, Lambordini, Yidong, применяемые в мини-тракторах, дорожно-строительной технике, генераторных установках", - пояснила она.

Линейки двигателей MMZ-3LD и MMZ-4D предназначены для установки в качестве силового агрегата на сельскохозяйственную, дорожно-строительную, коммунальную и автомобильную технику.

"Производство линеек малолитражных дизельных двигателей семейства MMZ-3LD, MMZ-4D поможет сохранить и развить существующие компетенции российских и белорусских предприятий, создаст условия для интенсивного развития отрасли двигателестроения, что позволит создавать продукты, соответствующие современным мировым стандартам", - сказала Кодымова.

Минский моторный завод действует с 1963 года и выпускает дизельные двигатели для тракторов и комбайнов. Это крупнейшее профильное предприятие Белоруссии.

Белоруссия ММЗ Анна Кодымова Ногинск
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