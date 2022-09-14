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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам подробно раскрывать условия кэшбэка

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направили кредитным организациям совместное письмо, в котором рекомендуют раскрывать полную информацию по программам кэшбэка, говорится в сообщении регулятора.

Сейчас банки зачастую делают акцент на размере кэшбэка, но не всегда полностью доводят до потенциальных клиентов информацию об ограничениях. Например, о максимальном размере кэшбэка за определенный период, максимальной и минимальной сумме покупки, с которой он будет начислен, отмечает ЦБ.

"Банкам следует раскрывать как привлекательные условия, так и ограничения по программам кэшбэка в сопоставимом формате, чтобы у потребителей не было неоправданных ожиданий. У граждан должна быть возможность беспрепятственно и без дополнительных усилий ознакомиться с документами, которые содержат полную информацию по кэшбэку", - сказано в сообщении регулятора.

При этом клиенты не должны совершать дополнительные действия, в частности, переходить по ссылкам, говорится в сообщении ФАС.

Введение клиентов в заблуждение условиями бонусных программ может считаться недобросовестной практикой и рассматриваться как нарушение законов о защите конкуренции и о рекламе, подчеркивает ЦБ.

ЦБ РФ ФАС
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