Совладелец "Петербургского нефтяного терминала" покинет портовый проект на Сахалине

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Развитие транспортных технологий" (Санкт-Петербург), совладельцем которого через кипрскую компанию TPD Holding Limited является один из бенефициаров АО "Петербургский нефтяной терминал" Михаил Скигин, продало свою долю в ООО "Новая энергия" – компании для привлечения инвестиций в проект порта на Сахалине, сообщается в ЕГРЮЛ.

Покупателем доли в размере 34% выступил бизнесмен Роман Белоусов.

Как сообщил "Интерфаксу" Скигин, сейчас он сосредоточился на реализации имеющихся проектов и не планирует инвестировать в развитие новых. В приоритете у бизнесмена – проекты, которые уже приносят доходы.

"В связи с этим принял решение выйти из состава этой компании. При этом рассматриваю возможность полного выхода из проекта на Сахалине", - сказал Скигин.

По его словам, в настоящее время он обсуждает с партнерами и кредиторами условия выхода из проекта.

Как сообщалось, в мае 2021 года Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и ООО "Многофункциональный грузовой район" (МГР) подписали концессионное соглашение по строительству нового грузового комплекса с угольным, нефтяным и газовым терминалами на восточном берегу Сахалина.

По условиям соглашения, инвестор должен будет до конца 2026 года построить на границе Макаровского и Поронайского районов Сахалинской области современный грузовой комплекс мощностью до 14,5 млн тонн. Общий объем инвестиций в проект на момент подписания оценивался в 35 млрд рублей. При этом планировалось, что из федерального бюджета на обустройство инфраструктуры будет выделено 3,96 млрд рублей.

На момент подписания соглашения, согласно данным ЕГРЮЛ, 45% уставного капитала МГР принадлежало ООО "Развитие транспортных проектов", 20% - ООО "Русдор-Финанс" (г. Люберцы Московской области, 67% у Алексея Строганова, 33% у Ольги Хромченко), 35% - Роману Белоусову. В настоящее время 91% МГР принадлежит ООО "Синее море"(50% - у Ольги Пучкойо, 50% - у АО "Восток"), еще 9% - у ООО "Инфраструктура ГЧП".

ООО "Развитие транспортных решений" в настоящее время контролирует 49% еще одной компании, созданной для привлечения инвестиций в МГР, - ООО "Овум Груп". 51% уставного капитала "Овум Груп" принадлежит Роману Белоусову.