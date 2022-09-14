Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Участникам рынка депозитов с ЦК "Мосбиржи" разрешили снимать и возвращать часть средств

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" предоставила участникам рынка депозитов с центральным контрагентом (ЦК) возможность снимать часть размещенных средств и затем возвращать их обратно по рыночной ставке, говорится в пресс-релизе биржи.

Как уточнили агентству "Интерфакс" на "Мосбирже", клиент может проводить операции с депозитом в любом объеме при условии сохранения неснижаемого остатка 1 тысяча рублей.

Новый сервис делает более удобным для клиентов управление свободной ликвидностью, способствует росту привлекательности заключения депозитных сделок со сроком исполнения от недели и более.

На рынке депозитов с ЦК совершают операции российские коммерческие компании различных отраслей, а также банки, страховые и управляющие корпорации, некредитные финансовые и ряд международных финансовый организаций, региональные органы исполнительной власти.

Биржевой денежный рынок - один из важнейших сегментов российского финансового рынка, с помощью которого участники рынка управляют денежной ликвидностью. Организатором торгов выступает Московская биржа, клиринг и расчеты осуществляет Национальный клиринговый центр. Среднедневной совокупный объем операций на денежном рынке Московской биржи в январе-августе 2022 года превысил 2,75 трлн рублей, в том числе рынка кредитов и депозитов - 500 млн рублей.

Мосбиржа НКЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Яндекс" запускает цифровую банковскую карту

"Яндекс" запускает цифровую банковскую карту

"Интеррос" передаст до 50% акций Росбанка в благотворительный фонд Потанина

"Интеррос" передаст до 50% акций Росбанка в благотворительный фонд Потанина

"Ъ" сообщил о предложении выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет ФНБ

Дефицит бюджета США в августе вырос на 29%

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

"Газпром" продолжает освоение шельфа Сахалина, несмотря на отказы западных подрядчиков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });