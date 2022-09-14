Участникам рынка депозитов с ЦК "Мосбиржи" разрешили снимать и возвращать часть средств

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" предоставила участникам рынка депозитов с центральным контрагентом (ЦК) возможность снимать часть размещенных средств и затем возвращать их обратно по рыночной ставке, говорится в пресс-релизе биржи.

Как уточнили агентству "Интерфакс" на "Мосбирже", клиент может проводить операции с депозитом в любом объеме при условии сохранения неснижаемого остатка 1 тысяча рублей.

Новый сервис делает более удобным для клиентов управление свободной ликвидностью, способствует росту привлекательности заключения депозитных сделок со сроком исполнения от недели и более.

На рынке депозитов с ЦК совершают операции российские коммерческие компании различных отраслей, а также банки, страховые и управляющие корпорации, некредитные финансовые и ряд международных финансовый организаций, региональные органы исполнительной власти.

Биржевой денежный рынок - один из важнейших сегментов российского финансового рынка, с помощью которого участники рынка управляют денежной ликвидностью. Организатором торгов выступает Московская биржа, клиринг и расчеты осуществляет Национальный клиринговый центр. Среднедневной совокупный объем операций на денежном рынке Московской биржи в январе-августе 2022 года превысил 2,75 трлн рублей, в том числе рынка кредитов и депозитов - 500 млн рублей.