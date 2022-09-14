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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Запасы нефти в США увеличились на 2,44 млн баррелей за неделю

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,44 млн баррелей - до 429,63 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,77 млн баррелей и составили 213,04 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 4,22 млн баррелей, до 116,02 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,85 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и сохранения запасов дистиллятов на том же уровне.

США Минэнерго
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