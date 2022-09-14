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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Тинькофф банк 28 сентября досрочно погасит бонды на 10 млрд рублей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Тинькофф банк решил 28 сентября, в дату окончания 7-го купонного периода, досрочно погасить выпуск облигаций серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк разместил 10-летний выпуск в апреле 2019 года по ставке 9,25% годовых. Ставка текущего 7-го купона - 17% годовых. По выпуску была запланировано оферта с исполнением 3 октября.

Ранее банк сообщил о досрочном погашении 21 сентября еще одного выпуска на 10 млрд рублей - серии 001P-03R.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций кредитной организации объемом 20,3 млрд рублей.

Тинькофф банк по итогам 2021 года занял 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Тинькофф банк
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