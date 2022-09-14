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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Цены на бензин в РФ с 6 по 12 сентября немного замедлили рост

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 6 по 12 сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,02% после увеличения на 0,03% с 30 августа по 5 сентября, на 0,06% с 23 по 29 августа, на 0,16% с 16 по 22 августа, следует из материалов Росстата.

Относительно начала года потребительские цены на бензин к 12 сентября увеличились на 0,7% (общая инфляция за этот период составила 10,27%).

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 12 сентября составляла 50,73 руб. (на 5 сентября - 50,72 руб.). Средняя стоимость литра АИ-92 - 47,24 руб. (также 47,24 руб.), АИ-95 - 51,34 руб. (51,33 руб.), АИ-98 - 60,72 руб. (60,67 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 6 по 12 сентября выросли на 0,1% после аналогичного роста на неделе с 30 августа по 5 сентября и повышения по 0,2% в две предыдущие недели. С начала года дизтопливо подорожало на 2,3%. Средняя цена ДТ в стране на 12 сентября составила 54,76 руб. за литр (на 5 сентября - 54,74 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 5 по 11 сентября, по данным Росстата, снизилось на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей и составило 798,2 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива уменьшился на 4,5% - до 1 млн 524,8 тыс. тонн.

Росстат
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