Американские фондовые индексы выросли в среду после резкого падения днем ранее

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду, несколько восстановившись после рекордного за два года обвала по итогам сессии во вторник.

Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 во вторник продемонстрировали максимальное падение с июня 2020 года, а Nasdaq Composite - с марта 2020 года после публикации данных об августовской инфляции в США.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Данные спровоцировали опасения, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется ускорить темпы повышения ключевой процентной ставки.

"Инфляция в США не замедляется так быстро, как хотелось бы, несмотря на оптимистичные сигналы в других странах, - говорится в аналитической записке экспертов ING под руководством старшего стратега Антуана Буве. - Как следствие, доходность 10-летних американских гособлигаций приблизилась к июньскому пику в 3,47%, и мы не видим причин, по которым она не превзойдет этот уровень".

В среду стало известно, что цены производителей (индекс PPI) в Штатах в августе выросли на 8,7% в годовом выражении после скачка на 9,8% в июле. Аналитики в среднем ожидали подъема на 8,8%. Относительно июля индекс снизился на 0,1%, совпав с прогнозом.

Акции Nucor Corp. упали на 11% после того, как одна из ведущих сталелитейных компаний США спрогнозировала снижение чистой прибыли в третьем финансовом квартале из-за слабости в сегменте стального проката.

Цена бумаг Johnson & Johnson повысилась на 2,1%, акции вошли в число лидеров подъема в индексе Dow Jones. Крупнейший мировой производитель медицинских товаров объявил о запуске программы обратного выкупа акций на сумму до $5 млрд.

Котировки акций Comcast Corp. выросли на 3% на новости, что американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения решил увеличить программу обратного выкупа акций в два раза, до $20 млрд.

Бумаги Keurig Dr Pepper подорожали на 0,1% благодаря сообщению об увеличении производителем безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих общего размера годовых дивидендов на 6,7% - до 80 центов на акцию.

Капитализация агрохимической компании Corteva Inc. увеличилась на 1,9%. Фирма сообщила о планах уволить по всему миру около 1 тыс. сотрудников в рамках реструктуризации.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 30,12 пункта (0,1%) и составил 31135,09 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 13,3 пункта (0,34%) - до 3946,01 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 86,1 пункта (0,74%) и составил 11719,68 пункта.