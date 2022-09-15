Внешнеторговый дефицит Японии в августе достиг рекорда

При этом экспорт увеличился 18-й месяц подряд

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит баланса внешней торговли Японии в прошлом месяце достиг рекордных 2,817 трлн иен по сравнению с 653,4 млрд иен годом ранее. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса фиксируется тринадцатый месяц – самый длительный подобный период с 2015 года. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов страны.

В январе-августе дефицит равнялся 12,133 трлн иен против профицита в размере 1,936 трлн иен за аналогичный период 2021 года.

Объем японского экспорта в августе увеличился на 22,1% относительно того же месяца прошлого года и достиг 8,062 трлн иен (около $56 млрд). Подъем показателя продолжается уже 18 месяцев подряд. При этом темпы роста ускорились по сравнению с 19% в июле.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта в прошлом месяце на 23,6%, по данным Trading Economics. Респонденты FactSet прогнозировали 23,9%.

Экспорт машиностроительного оборудования вырос на 17%, в том числе оборудования для выпуска чипов – на 22,4%. Поставки транспортного оборудования повысились на 30,8%, в том числе автомобилей – на 39,7%. Экспорт химической продукции увеличился на 16,3%, промышленных товаров – на 12,4%, железной руды и стали – на 11,2%, цветных металлов – на 12,5%.

Экспорт в США в минувшем месяце вырос на 33,8%, в Китай – на 13,5%, в Гонконг – на 5,2%, в Южную Корею – на 20,3%, в Германию – на 11,2%.

Объем японского импорта в августе взлетел на 49,9% и превысил 10,879 трлн иен. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 46,7% после роста в июле на 47,2%.

Показатель увеличивается двузначными темпами в процентном выражении уже 16 месяцев подряд.

Импорт минерального топлива вырос в 2,2 раза (на 121%), в том числе бензина – на 90%, угля – в 3,8 раза (на 282%). Закупки химической продукции повысились на 27,3%, транспортных средств – на 36,9%.

Импорт из Китая подскочил на 34,2%, из США – на 40,5%, из Гонконга – на 10%, из Южной Кореи – на 41,8%.